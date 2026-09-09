S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Zum Handelsende standen Emerson Electric-Anteile an diesem Tag bei 50.86 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 19.662 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Emerson Electric-Papiers auf 152.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’991.55 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 199.15 Prozent.

Zuletzt verbuchte Emerson Electric einen Börsenwert von 85.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch