S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Emerson Electric-Aktie an diesem Tag 49.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.024 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336.75 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 03.11.2026 auf 166.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 236.75 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 92.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch