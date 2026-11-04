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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Emerson Electric-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Emerson Electric-Aktie an diesem Tag 49.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.024 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336.75 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 03.11.2026 auf 166.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 236.75 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 92.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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