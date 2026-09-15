EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMCOR Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EMCOR Group-Investment gewesen.
Das EMCOR Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 628.75 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das EMCOR Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.590 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 749.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’192.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.24 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von EMCOR Group bezifferte sich zuletzt auf 34.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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