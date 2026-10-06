S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMCOR Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EMCOR Group-Anteile bei 59.90 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.694 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EMCOR Group-Papiers auf 779.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’008.35 USD wert. Mit einer Performance von +1’200.83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von EMCOR Group belief sich zuletzt auf 34.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch