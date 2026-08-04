EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in EMCOR Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die EMCOR Group-Aktie an diesem Tag 119.54 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das EMCOR Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.365 EMCOR Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’838.05 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 03.08.2026 auf 817.42 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 6’838.05 USD, was einer positiven Performance von 583.80 Prozent entspricht.
Insgesamt war EMCOR Group zuletzt 35.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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