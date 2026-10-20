S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit EMCOR Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die EMCOR Group-Anteile bei 192.53 USD. Bei einem EMCOR Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.519 EMCOR Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 372.30 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 19.10.2026 auf 716.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 272.30 Prozent gesteigert.

Am Markt war EMCOR Group jüngst 31.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch