EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen EMCOR Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der EMCOR Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das EMCOR Group-Papier bei 677.02 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.771 EMCOR Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie auf 779.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’508.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.09 Prozent.
Der Marktwert von EMCOR Group betrug jüngst 34.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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