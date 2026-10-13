S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der EMCOR Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das EMCOR Group-Papier bei 677.02 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 14.771 EMCOR Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie auf 779.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’508.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.09 Prozent.

Der Marktwert von EMCOR Group betrug jüngst 34.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch