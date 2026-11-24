Heute vor 5 Jahren wurde die EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 128.62 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hat, hat nun 77.748 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 50’496.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 649.49 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 404.97 Prozent erhöht.

EMCOR Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch