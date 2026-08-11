EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren EMCOR Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde die EMCOR Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das EMCOR Group-Papier bei 56.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 177.336 EMCOR Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 809.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143’523.67 USD wert. Damit wäre die Investition 1’335.24 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von EMCOR Group betrug jüngst 36.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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