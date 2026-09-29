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Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

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Eli Lilly-Investment 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie gebracht.

Eli Lilly
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Eli Lilly-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 230.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43.410 Eli Lilly-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 1’184.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51’431.67 USD wert. Das entspricht einem Plus von 414.32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eli Lilly einen Börsenwert von 1.11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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