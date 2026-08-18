Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Eli Lilly-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Eli Lilly-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 698.05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 14.326 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 1’183.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’949.50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69.50 Prozent zugenommen.
Eli Lilly markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.11 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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