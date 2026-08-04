S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Eli Lilly-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Eli Lilly-Aktie bei 262.47 USD. Bei einem Eli Lilly-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.381 Eli Lilly-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers auf 1’121.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 427.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 327.23 Prozent angezogen.

Eli Lilly war somit zuletzt am Markt 1.08 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch