Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Eli Lilly-Anlage?
|
04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Eli Lilly-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Eli Lilly-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Eli Lilly-Aktie bei 262.47 USD. Bei einem Eli Lilly-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.381 Eli Lilly-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers auf 1’121.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 427.23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 327.23 Prozent angezogen.
Eli Lilly war somit zuletzt am Markt 1.08 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
16:29
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)
|
05.08.26
|Korr: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)
|
05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Eli Lilly am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.