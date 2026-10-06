S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2016 wurde das Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eli Lilly-Anteile bei 81.47 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 1.227 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’403.12 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Anteils am 05.10.2026 auf 1’143.12 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1’403.12 USD entspricht einer Performance von +1’303.12 Prozent.

Insgesamt war Eli Lilly zuletzt 1.08 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch