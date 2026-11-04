S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Elevance Health-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 422.61 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.366 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 979.04 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 03.11.2026 auf 413.75 USD belief. Damit wäre die Investition 2.10 Prozent weniger wert.

Alle Elevance Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch