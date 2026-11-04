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|Lohnender Elevance Health-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Elevance Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Elevance Health-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Elevance Health-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 422.61 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.366 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 979.04 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 03.11.2026 auf 413.75 USD belief. Damit wäre die Investition 2.10 Prozent weniger wert.
Alle Elevance Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elevance Health Inc Registered Shs
Analysen zu Elevance Health Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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