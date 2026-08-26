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Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038

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Langfristige Performance 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elevance Health von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Elevance Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Elevance Health
324.33 CHF 0.95%
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Das Elevance Health-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 310.03 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.323 Elevance Health-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.66 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 25.08.2026 auf 398.87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 128.66 USD, was einer positiven Performance von 28.66 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 87.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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