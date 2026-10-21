S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Elevance Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 349.75 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, befänden sich nun 28.592 Elevance Health-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elevance Health-Papiers auf 440.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’585.56 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’585.56 USD, was einer positiven Performance von 25.86 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 93.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch