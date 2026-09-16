S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.09.2016 wurde das Elevance Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 125.52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.797 Elevance Health-Papiere. Die gehaltenen Elevance Health-Papiere wären am 15.09.2026 332.65 USD wert, da der Schlussstand 417.54 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232.65 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 91.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch