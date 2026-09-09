Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Edwards Lifesciences-Investment?
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Edwards Lifesciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Edwards Lifesciences-Papier an diesem Tag 122.08 USD wert. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.913 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Aktie auf 86.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’103.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.96 Prozent verringert.
Am Markt war Edwards Lifesciences jüngst 51.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.
Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.