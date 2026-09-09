S&P 500-Papier Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Edwards Lifesciences-Papier an diesem Tag 122.08 USD wert. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.913 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Aktie auf 86.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’103.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.96 Prozent verringert.

Am Markt war Edwards Lifesciences jüngst 51.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch