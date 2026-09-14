Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Edison International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 14.09.2023 wurde das Edison International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71.52 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Edison International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.982 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 783.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.00 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 21.70 Prozent.
Edison International wurde am Markt mit 21.49 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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