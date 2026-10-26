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|Lukrativer Edison International-Einstieg?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Edison International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Edison International-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Edison International-Anteile betrug an diesem Tag 71.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.935 Edison International-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 57.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 799.19 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 20.08 Prozent.
Insgesamt war Edison International zuletzt 22.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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