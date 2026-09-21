S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edison International von vor 5 Jahren verloren

Am 21.09.2021 wurden Edison International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Edison International-Papier bei 57.72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Edison International-Aktie investierten, hätten nun 173.250 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’582.47 USD, da sich der Wert eines Edison International-Anteils am 18.09.2026 auf 55.31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4.18 Prozent.

Der Marktwert von Edison International betrug jüngst 21.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch