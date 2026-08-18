Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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|Lukratives Ecolab-Investment?
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ecolab von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ecolab-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Ecolab-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Ecolab-Papier bei 280.08 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hat, hat nun 3.570 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 275.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 984.86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.51 Prozent verringert.
Insgesamt war Ecolab zuletzt 77.47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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