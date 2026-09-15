Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Ecolab-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Ecolab-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ecolab-Anteile bei 270.61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.954 Ecolab-Aktien. Die gehaltenen Ecolab-Papiere wären am 14.09.2026 10’181.07 USD wert, da der Schlussstand 275.51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.81 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ecolab bezifferte sich zuletzt auf 77.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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