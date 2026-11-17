Am 17.11.2023 wurde das Ecolab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ecolab-Papier bei 184.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54.245 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ecolab-Aktie auf 308.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’729.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67.30 Prozent.

Der Börsenwert von Ecolab belief sich jüngst auf 86.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch