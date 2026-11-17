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|Lohnendes Ecolab-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ecolab-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ecolab gewesen.
Am 17.11.2023 wurde das Ecolab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ecolab-Papier bei 184.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 54.245 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ecolab-Aktie auf 308.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’729.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67.30 Prozent.
Der Börsenwert von Ecolab belief sich jüngst auf 86.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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