Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ecolab von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Ecolab-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Ecolab-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 123.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ecolab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.812 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 230.94 USD, da sich der Wert einer Ecolab-Aktie am 10.08.2026 auf 284.40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 130.94 Prozent gleich.
Ecolab wurde am Markt mit 79.98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ecolab Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ecolab von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Ausblick: Ecolab zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: Wäre ein Investment in Ecolab von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ecolab-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Ecolab präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|S&P 500-Titel Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ecolab-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Ecolab Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.