S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ecolab von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Ecolab-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 123.15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ecolab-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.812 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 230.94 USD, da sich der Wert einer Ecolab-Aktie am 10.08.2026 auf 284.40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 130.94 Prozent gleich.

Ecolab wurde am Markt mit 79.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch