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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ecolab-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 03.11.2016 wurden Ecolab-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 111.18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ecolab-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.899 Ecolab-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (308.38 USD), wäre das Investment nun 277.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 177.37 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Ecolab belief sich zuletzt auf 84.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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