S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ecolab von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2016 wurden Ecolab-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 111.18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ecolab-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.899 Ecolab-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (308.38 USD), wäre das Investment nun 277.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 177.37 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ecolab belief sich zuletzt auf 84.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch