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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ecolab von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ecolab-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Ecolab-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Ecolab-Aktie bei 231.35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ecolab-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.432 Ecolab-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 305.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132.23 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 132.23 USD entspricht einer Performance von +32.23 Prozent.
Der Marktwert von Ecolab betrug jüngst 83.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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