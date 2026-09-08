S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ecolab von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Ecolab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 122.38 USD. Bei einem Ecolab-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.171 Ecolab-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’282.07 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Anteils am 04.09.2026 auf 279.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.21 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ecolab belief sich zuletzt auf 78.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch