Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ecolab von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Ecolab-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Ecolab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 122.38 USD. Bei einem Ecolab-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.171 Ecolab-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’282.07 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Anteils am 04.09.2026 auf 279.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.21 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Ecolab belief sich zuletzt auf 78.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ecolab Inc.
Analysen zu Ecolab Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.