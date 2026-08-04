Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Ecolab-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ecolab-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 217.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45.914 Ecolab-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’829.66 USD, da sich der Wert eines Ecolab-Papiers am 03.08.2026 auf 279.43 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 28.30 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Ecolab einen Börsenwert von 78.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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