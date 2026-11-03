S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EchoStar A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das EchoStar A-Papier bei 75.37 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.327 EchoStar A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 98.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.33 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 28.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch