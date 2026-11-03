|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender EchoStar A-Einstieg?
|
03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen EchoStar A-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EchoStar A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das EchoStar A-Papier bei 75.37 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.327 EchoStar A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 98.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.33 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von EchoStar A bezifferte sich zuletzt auf 28.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu EchoStar Corp (A)
|
03.11.26
|S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EchoStar A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu EchoStar Corp (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.