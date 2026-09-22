EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in EchoStar A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2021 wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des EchoStar A-Papiers betrug an diesem Tag 26.03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, befänden sich nun 3.842 EchoStar A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 366.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95.36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 266.35 Prozent angewachsen.
EchoStar A wurde am Markt mit 27.14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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