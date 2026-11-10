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|EchoStar A-Investment
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in EchoStar A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das EchoStar A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in EchoStar A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.200 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 101.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’139.28 USD wert. Mit einer Performance von +913.93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
EchoStar A wurde am Markt mit 27.38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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