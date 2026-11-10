S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das EchoStar A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in EchoStar A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.200 EchoStar A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 101.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’139.28 USD wert. Mit einer Performance von +913.93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

EchoStar A wurde am Markt mit 27.38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch