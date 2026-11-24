EchoStar A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40.91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.445 EchoStar A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215.73 USD, da sich der Wert einer EchoStar A-Aktie am 23.11.2026 auf 88.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.73 Prozent angezogen.

Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 24.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch