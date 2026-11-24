|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler EchoStar A-Einstieg?
|
24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in EchoStar A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
EchoStar A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40.91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.445 EchoStar A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215.73 USD, da sich der Wert einer EchoStar A-Aktie am 23.11.2026 auf 88.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115.73 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 24.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu EchoStar Corp (A)
|
16:02
|S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.11.26
|S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Papier EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EchoStar A-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EchoStar A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu EchoStar Corp (A)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.