S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 10 Jahren verdient

Am 20.08.2016 wurden Eaton-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eaton-Papier bei 67.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147.798 Eaton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 424.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62’765.30 USD wert. Mit einer Performance von +527.65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Eaton zuletzt 167.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch