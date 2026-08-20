Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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20.08.2026 10:02:04
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eaton von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Eaton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 20.08.2016 wurden Eaton-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Eaton-Papier bei 67.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147.798 Eaton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 424.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62’765.30 USD wert. Mit einer Performance von +527.65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Eaton zuletzt 167.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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