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19.11.2026 10:02:05
S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eaton-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eaton-Papier an diesem Tag 345.65 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eaton-Aktie investiert, befänden sich nun 0.289 Eaton-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 338.34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.11 Prozent verringert.
Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 131.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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