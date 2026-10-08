S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eaton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Eaton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Eaton-Papier an diesem Tag 153.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.651 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 431.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180.89 Prozent vermehrt.

Der Eaton-Wert an der Börse wurde auf 172.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch