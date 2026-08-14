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Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002

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Rentabler Eastman Chemical Company-Einstieg? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Eastman Chemical Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Eastman Chemical Company
60.03 CHF 1.03%
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Das Eastman Chemical Company-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Eastman Chemical Company-Papier an diesem Tag bei 84.17 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 11.881 Eastman Chemical Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 876.44 USD, da sich der Wert eines Eastman Chemical Company-Anteils am 13.08.2026 auf 73.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Eastman Chemical Company belief sich jüngst auf 8.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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