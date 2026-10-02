S&P 500-Papier Eastman Chemical Company-Aktie: Hätte sich ein Eastman Chemical Company-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Am 02.10.2025 wurde die Eastman Chemical Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64.37 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 155.352 Eastman Chemical Company-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 64.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’950.29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.50 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Eastman Chemical Company bezifferte sich zuletzt auf 7.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch