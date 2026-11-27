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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine DXC Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DXC Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DXC Technology-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die DXC Technology-Aktie bei 30.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.279 DXC Technology-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49.05 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Anteils am 25.11.2026 auf 14.96 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 49.05 USD entspricht einer negativen Performance von 50.95 Prozent.
DXC Technology war somit zuletzt am Markt 2.32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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