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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DXC Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren DXC Technology-Anteile an diesem Tag 19.50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51.282 DXC Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen DXC Technology-Aktien wären am 22.10.2026 824.62 USD wert, da der Schlussstand 16.08 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 17.54 Prozent verkleinert.
Am Markt war DXC Technology jüngst 2.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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