DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren DXC Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das DXC Technology-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12.82 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.800 DXC Technology-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.57 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 15.10.2026 auf 13.79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7.57 Prozent gleich.
Der DXC Technology-Wert an der Börse wurde auf 2.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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