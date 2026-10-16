S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das DXC Technology-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12.82 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.800 DXC Technology-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.57 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 15.10.2026 auf 13.79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7.57 Prozent gleich.

Der DXC Technology-Wert an der Börse wurde auf 2.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch