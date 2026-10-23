S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Duke Energy von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Duke Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.786 Duke Energy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.54 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Papiers am 22.10.2026 auf 125.40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.46 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Duke Energy belief sich zuletzt auf 94.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch