Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Duke Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie Investoren gebracht.
Am 14.08.2021 wurde das Duke Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 106.00 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Duke Energy-Aktie investierten, hätten nun 94.340 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Duke Energy-Papiers auf 124.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’744.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17.44 Prozent zugenommen.
Der Duke Energy-Wert an der Börse wurde auf 96.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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