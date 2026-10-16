Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Duke Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie gebracht.
Duke Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Duke Energy-Anteile bei 77.21 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129.517 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Duke Energy-Aktie auf 118.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’396.97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.97 Prozent angezogen.
Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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