Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Duke Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Duke Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 103.20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.969 Duke Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115.67 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 10.09.2026 auf 119.37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.67 Prozent.
Der Börsenwert von Duke Energy belief sich zuletzt auf 93.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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