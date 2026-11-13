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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Duke Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Duke Energy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Duke Energy-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Duke Energy-Anteile bei 75.24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.329 Duke Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (128.59 USD), wäre das Investment nun 170.91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.91 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Duke Energy betrug jüngst 100.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Duke Energy Corp
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