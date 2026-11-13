S&P 500-Papier DTE Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DTE Energy von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das DTE Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DTE Energy-Anteile 111.96 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das DTE Energy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89.318 DTE Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DTE Energy-Papiers auf 139.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’433.01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.33 Prozent.

Der Börsenwert von DTE Energy belief sich zuletzt auf 29.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch