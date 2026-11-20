Heute vor 10 Jahren wurde das DTE Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DTE Energy-Anteile bei 77.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.290 DTE Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 175.54 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Anteils am 19.11.2026 auf 136.13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75.54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von DTE Energy belief sich zuletzt auf 28.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch