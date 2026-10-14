S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Verlust hätte ein DR Horton-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit DR Horton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren DR Horton-Anteile an diesem Tag 156.74 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.638 DR Horton-Aktien. Die gehaltenen DR Horton-Papiere wären am 13.10.2026 86.42 USD wert, da der Schlussstand 135.45 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 13.58 Prozent vermindert.

DR Horton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37.25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch