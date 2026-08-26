S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DR Horton von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DR Horton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DR Horton-Papier 114.94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die DR Horton-Aktie investierten, hätten nun 87.002 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (150.80 USD), wäre das Investment nun 13’119.89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.20 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DR Horton belief sich zuletzt auf 41.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch